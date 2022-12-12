ياسمين صبري تُحدث ضجة بسعر ساعتها الفخمة (صورة)

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار على السجادة الحمراء أثناء تواجدها في مهرجان البحر الأحمر، وتألقت بفستان أنيق حمل توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران ونسقته بطريقة أنيقة وملفتة.



وارتدت النجمة المصرية فستاناً أنيقاً باللون البنفسجي الغامق، وتميّز بتصميمه الراقي بقماش شفاف مزيّن بحبيبات الباييت اللامعة التي امتدت على كامل الثوب، في إطلالة ناعمة وراقية.

وأكملت ياسمين إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الماسية الفخمة من cartier، ولفتت ساعة يدها المميّزة الأنظار، وهي مصنوعة من الذهب الابيض عيار 18 قيراطاً مع اطار من الپانثر والمينا مرصع بنحو 1039 قطعة ماس، ويبلغ ثمنها 114 ألف دولار أميركي، وهو ما أثار ضجة بين متابعيها على السوشيال ميديا.تفاعل الجمهور بشكل واسع مع اطلالة ياسمين وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انها أنيقة ومتكاملة ومختلفة عن اطلالاتها السابقة، وبين من اعتبر ان الثوب "عادي" لناحية التصميم والموديل، في حين ركّز العديد منهم على ثمن الساعة الخيالي، متسائلين عن مصدر أموالها.