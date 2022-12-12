ما هو العمل الشاق الذي لم تتحمله ديمة قندلفت لمدة خمس دقائق في "ستيليتو"؟ (صور)

شاركت الفنانة السورية ديمة قندلفت جمهورها ومتابعيها، صوراً لها من كواليس تصوير مسلسل "ستيليتو".

وظهرت ديمة التي تؤدي شخصية "فلك" في العمل، وهي تحمل كاميرا كبيرة الحجم، و التي تستعمل في تصوير المسلسل.

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وكتبت ديمة قندلفت في تعليقها على الصور، التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام": "حملت الكاميرا لمدة خمس دقايق.. يا له من عمل شاق".

وتفاعل جمهور ديمة قندلفت ومتابعوها مع الصور، وأعربوا لها عن مدى حبهم لها ولشخصية "فلك"، التي تؤديها في المسلسل، والتي وصفوها "بالشخصية القوية".

يشار إلى أن مسلسل "ستيليتو"، يعرض حالياً على منصة شاهد بعد توقف عرضه على قناة mbc4.

والعمل هو النسخة العربية من المسلسل التركي "جرائم صغيرة"، وهو من إخراج إندر إيمير، ويشارك في العمل نخبة من نجوم الدراما السورية واللبنانية، منهم كاريس بشار، ديمة قندلفت، كارلوس عازار، ريتا حرب، سامر المصري، ندى أبو فرحات، نور علي وغيرهم.