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المرأة

من داخل السيارة... شاهدوا أحدث ظهور لطليقة معتصم النهار مع ابنتهما (صورة)

Lebanon 24
12-12-2022 | 14:00
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نشرت طليقة الممثل السوري معتصم النهار، لين برنجكجي،  صورة جديدة ظهرت فيها برفقة ابنتهما ساندرا من السيارة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر انستغرام، في احدث ظهور لها وللطفلة.

وبدت ساندرا في الصورة سعيدة برفقة والدتها، واشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى ان هناك ملامح مشابهة لوالدتها، في حين اعتبر البعض الاخر انها تشبه والدها.
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