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إبنة نانسي عجرم ترافقها إلى دبي.. وجمالها وطرافتها حديث المتابعين (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2022 | 02:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية توثّق لحظة وصول النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع طفلتها الصغيرة ليا إلى دبي، لإحياء حفل غنائي ضخم في القرية العالمية.
 
وتضمنت المقاطع مشاهد عفوية لنانسي وطفلتها الصغيرة التي بدت في غاية الحماسة، وهي ترتدي ملابس كاجوال باللون الأسود، تشبه ملابس والدتها، وتقفز في المطار بغاية السعادة وهي تصعد الى السيارة.
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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع المنتشر ونال اعجاب الآلاف من محبي نانسي الذين أشادوا بعفويتها وأثنوا على حرصها على الاهتمام بطفلتها الصغيرة واصطحابها في أغلب سفراتها لرعايتها. 
ومن المنتظر أن تقدّم نانسي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها.
يُذكر أن نانسي عجرم أحيت أخيراً حفل ختام الدورة الثانية من "مهرجان البحر السينمائي" وسط حضور كبير لنجوم الفن وضيوف المهرجان، منهم: يسرا وناعومي كامبل وياسمين صبري.
 
إلى ذلك، وضعت النجمة اللبنانية اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة التي ستكون من ضمن ألبومها الجديد، وستشكل تعاوناً جديداً مع الفنان سليم عساف.
المصدر: لها

المرأة

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