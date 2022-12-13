بعد تجربتها... فنانة عالمية تحذّر الفتيات من هذه العملية التجميلية

من المعروف أن المغنية العالمية كاردي بي من أكثر النجمات اللواتي خضعن لجراحات التجميل، وأنها تعمل دائماً على تنسيق قوامها وشفط الدهون وتطبيق إجراءات أخرى لتحافظ على مظهرها وجسدها الممشوق، ولكنها فاجأت الجميع أخيراً بتحذيرها من بعض عمليات التجميل.

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وطالبت مغنية الراب العالمية متابعيها ومحبيها الأصغر سنّاً بالتفكير ملياً قبل الخوض في تمرير المشرط أو الإبرة، على أجسامهم.



وكشفت كاردي بي، أنها في آب لماضي أجرت عملية جراحية وأزالت 95% من البوليمرات الحيوية الخاصة بها، قائلةً: "لقد كانت عملية مجنونة حقاً، كل ما سأقوله هو أنه إذا كنتِ صغيرة، وشعرتِ أنك نحيلة، وتقولين يا إلهي، ليس لدي ما يكفي من الدهون، عودي للتفكير بذلك مرة أخرى".



وأبدت رأيها في عملية جراحية أخرى شائعة لتنسيق القوام، فقالت: "يمكن عمل تنسيق قوام ولكن عليك التأكد من أن مستويات الدم لديك على ما يرام... وإذا قال الطبيب إن مستويات الدم لديك منخفضة جداً أو تعانين مرض السكري أو أي شيء آخر... فيمكن أن يؤدي إجراء عملية الأرداف بشكل غير صحيح إلى الوفاة".



وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تصريح النجمة العالمية، وأثنوا على صراحتها ونشرها للوعي بين الصبايا الصغيرات في السنّ، وحرصها على حمايتهن وتوجيه النصائح المهمة لهن بعد تجربتها الخاصة.