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المرأة

قبل عودتها للتمثيل.. الفنانة الشهيرة تطلب "الخلع" من زوجها

Lebanon 24
13-12-2022 | 02:15
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تنظر محكمة الأسرة بدائرة قصر النيل، اليوم الثلاثاء دعوى الخُلع المقامة من الفنانة علا غانم ضد زوجها الثالث رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، وهي المرة الثانية التي ترفع فيها علا قضية خلع ضد زوجها، ولكنها تنازلت في العام 2018 عن الدعوى للصلح، وسافرت بعدها للإقامة الدائمة في أميركا.
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علا رفعت دعوى الخلع فور عودتها إلى مصر لاستئناف نشاطها الفني، بعدما تعاقدت أولاً على بطولة مسلسل "توحة"، ثم تعاقدت على المشاركة ببطولة مسلسل "الحاج إكس لانس" أمام الفنان محمد سعد، والمقرر عرضه خلال موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023.

وتعود علا غانم إلى عالم الفن مرة أخرى بعد غياب 5 سنوات، إذ قدمت آخر أعمالها فيلم "الفندق" الذي عرض عام 2017، وشارك في بطولته محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، كما شاركت في نفس العام خلال مسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغني وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.
 

وتحدثت علا سابقاً عن كواليس عودتها إلى مصر مؤكدة أنها عندما زارت مصر بعد غياب كانت ترغب في استكشاف هل لازال الناس يحبونها؟ وهل يريدون رؤيتها مجدداً أم لا؟
 
وأضافت أثناء حلولها ضيفة على الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة قناة ON E: "المفاجأة كانت بمجرد نزولي إلى أرض المطار كانت كل الناس بتقولي وحشتينا إنتي رجعتي؟! حمداً لله على السلامة، حسيت بالحب وشعرت بالفعل وحشت الناس وأي حد ممكن يبقى مبسوط أن كل الناس بتحبه كده".
 

وقالت علا غانم، إنها ستختار أعمالها المقبلة بعناية شديدة، وستكون حريصة على اختيار أعمال تستمتع بها، واعترفت بأن عدداً كبيراً من أعمالها الفنية وافقت على تقديمه من أجل احتياجها للمال للإنفاق على نفسها وعلى ابنتيها.
المصدر: سيدتي
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