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المرأة

نانسي عجرم تُفاجئ الجمهور بتصرفها في دبي.. شاهدوا كيف قفزت على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2022 | 03:39
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أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الإثنين حفلا غنائياً في دبي بحضور جماهيري كبير.

 

وغنت نانسي أجمل أغانيها على المسرح ورددها الجمهور معها.

 

ولفتت نانسي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت تنورة سوداء قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف مع "كروب توب" .

 

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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)


 
 

وبدت نانسي منسجمة جدا مع الجمهور وظهرت وهي ترقص وتقفز على المسرح انسجاما مع الموسيقى الا ان هذا الأمر عرضها للانتقاد.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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