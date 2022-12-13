نانسي عجرم تُفاجئ الجمهور بتصرفها في دبي.. شاهدوا كيف قفزت على المسرح (فيديو)

أحيت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الإثنين حفلا غنائياً في دبي بحضور جماهيري كبير.

وغنت نانسي أجمل أغانيها على المسرح ورددها الجمهور معها.

ولفتت نانسي الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت تنورة سوداء قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف مع "كروب توب" .

وبدت نانسي منسجمة جدا مع الجمهور وظهرت وهي ترقص وتقفز على المسرح انسجاما مع الموسيقى الا ان هذا الأمر عرضها للانتقاد.