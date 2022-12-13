فنانة شهيرة تنشر صورة جريئة لابنتها نانسي.. ارتدت فستاناً مفتوحاً على الصدر وهكذا علقت

كعادتها تحاول الفنانة رانيا يوسف، لفت الأنظار بفساتينها وإطلالاتها الجريئة، وأثارت رانيا يوسف للجدل هذه المرة ولكن ليست بصورة لها انما بصورة ابنتها نانسي. وشاركت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة لابنتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على انستغرام، من خلال خاصية ستوري. وظهرت ابنة رانيا يوسف في الصورة، بإطلالة جريئة، إذ ارتدت فستانا قصيرا مفتوحا من الصدر، وعلقت رانيا يوسف على تلك الصورة قائلا: فخورة بنانوستي.

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