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المرأة

بعد طلاقها.. فنانة شابة تثير الجدل بوشم على ذراعها وتختار هذا الإسم (صورة)

Lebanon 24
13-12-2022 | 08:00
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نشرت الفنانة ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي في موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة لها أثارت بها الجدل بين جمهورها.

وظهرت في الصورة وقد وضعت على ذراعها اليسرى وشماً عليه اسم "سليم" ليتساءل الجمهور عمّن هو صاحب هذا الاسم، وكشفت مصادر مقرّبة من ياسمين أن الاسم يخص ابنها الأكبر "سليم".
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يُذكر ان ياسمين تطلقت هذا العام من زوجها المخرج هادي الباجوري.
 
 
وتخوض ياسمين رئيس سباق الدراما الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "بابا المجال" مع الفنان مصطفى شعبان في تعاون هو الثاني بينهما بعدما قدّما معاً مسلسل "ملوك الجدعنة" والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت ياسمين تريند "غوغل" و"تويتر" أكثر من مرة خلال حلقاته، وشارك في بطولته عمرو سعد والراحلة دلال عبد العزيز.
المصدر: لها
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