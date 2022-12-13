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المرأة

أشياء يحتاجها زوجك منكِ ولكنه لا يطلبها

Lebanon 24
13-12-2022 | 14:00
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زوجك لديه جانب عاطفي، واحتياجات يشتهيها بشدة، ولكنه لا يطلبها منكِ، يمكنكِ التعرف عليها من خلال السطور القادمة. احرصي على تلبيتها لزوجك حتى تمتلكي قلبه.
1- زوجك يحتاج أن تكوني مستمعة جيدة له
زوجك يحتاج أن تستمعي إلى حديثه جيداً دون أن تتأففي أو تظهري الملل أو تمارسين أي نشاط آخر يشعره بعدم اهتمامك بحديثه.
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عندما تكونين مستمعة جيدة لزوجك، سوف يحب الحديث معكِ، وسوف يقوم هو أيضاً بنفس الدور، مما يعزز التواصل والتفاهم بينكما.
2- زوجك يحتاج أن يشعر بأولويته في حياتك
بالتأكيد لديكِ أطفال تضعينهم على قمة أولوياتك، ولديكِ مهام منزلية، ووظيفة، ومسؤوليات اجتماعية، ولكن في خضم جدولك المزدحم، يجب أن تضعي زوجك على قمة أولوياتك من وقت لآخر، حتى لا يشعر أنه خارج دائرة اهتماماتك.
3- زوجك يحتاج إلى كلمات المجاملة
من المعروف أن المرأة تحب المجاملات والكلام اللطيف، ولكن الرجل أيضاً يحتاج إلى الكلمات الطيبة والمجاملات التي تشعره بالرضا، وأنه ليس أمراً مسلماً به.
4- زوجك يحتاج أن يشعر بالتقدير
على الرغم من أنكِ تمتنين لزوجك لأجل كل شيء يفعله من أجلك مهما كان صغيراً، إلا أنكِ لا تشعرين بأهمية إظهار امتنانك وتقديرك لكل كبيرة وصغيرة يفعلها زوجك، ولكن في الحقيقية زوجك يحتاج أن يشعر بالتقدير، وأن ما يبذله من مجهود له صدى جيد عند شريكة حياته، لذا أظهري تقديرك وامتنانك لزوجك. بالضبط كما تحبين أن يفعل معكِ!
5- زوجك يحتاج إلى المساعدة
على الزوج أن يتحمل مسؤولياته، ولكن في بعض الأيام تجدين زوجك غارقاً في مهام العمل ولا يجد وقتاً للراحة، هنا يحتاج زوجك إلى المساعدة، ولكنه يأبى أن يطلبها منكِ بشكل مباشر، ودورك أن تتدخلي وتعرضي مساعدتك بشكل لطيف دون إحراجه. لا بأس من كسر الجداول وتحمل بعض أعباء زوجك لفترة مؤقتة بهدف راحته وإسعاده.
 
 
المصدر: نواعم
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