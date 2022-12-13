فوائد مذهلة لعشبة الجعدة.. خصوصاً للحمل

Advertisement

الجعدة عشبة شهيرة تُستخدم أجزاؤها التي تنمو فوق سطح الأرض في صناعة الدواء والمكملات الغذائية، وتعالج أمراض: المرارة، الحمى، آلام المعدة، والإسهال الخفيف وعامل مساعد في أمراض الجهاز الهضمي، وتقضي على الجراثيم وتعالج النقرس.حول فوائد عشبة الجعدة تؤكد الدكتورة في علم التغذية والغذاء سينتيا الحاج أن "هذه العشبة تساعد في خسارة الوزن، وتُستخدم بوصفها غسولاً للفم لإنعاش النفس وقتل الجراثيم فيه. وتحتوي الجعدة على خصائص تجعلها مطهراً فعالاً للجلد في حالة الجروح البسيطة، تحارب أنواعاً خطيرة من الأمراض السرطانية منها سرطان الرحم، مضادة للالتهابات؛ فتعالج التهابات بطانة الرحم، ما يجعلها تساعد على انتظام الدورة الشهرية عند النساء. وتعمل مضادات الأكسدة فيها على تخليص الرحم من المشاكل، وتحافظ على توازن الهرمونات وزيادة فرصة النساء لحدوث الحمل".تُستخدم عشبة الجعدة لفوائدها الصحية العديدة، ولعل أبرزها:- علاج حصى المرارة.- تقليل الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.- تعالج النقرس.- تقلل من آلام في المعدة.- تعالج الإسهال ومشكلات الجهاز الهضمي.- تساهم في فقدان الوزن حيث ترفع من نسبة الأيض.- تُستخدم بوصفها غسولاً للفم.- تقلل من الغازات والسموم التي تُوجد في المعدة.- تعالج نزلات البرد التي تصيب المعدة.- تقلل من تقرحات المعدة.- استهلاك عشبة الجعدة يسهم في الحماية من خطر احتباس الدم قبل فترة الحيض، ويمنع من احتباس السوائل في الجسم أيضاً؛ فيُخرجها على شكل بول، ما يؤدي لإخراج جميع السموم العالقة في الداخل.فوائد عشبة الجعدة والغدة الدرقية- الجعدة شهيرة باستخدامها للغدة الدرقية؛ حيث تساهم في تحسين عملها وتنظيم هرمونات الجسم.- تحقق عشبة الجعدة التوازن في إفرازات الغدة الدرقية.- تحمي عشبة الجعدة من سرطان الغدة الدرقية.فوائد عشبة الجعدة لمرض السكري- عشبة الجعدة لها الكثير من الاستخدامات الطبية المتنوعة، التي تسهم في الحفاظ على صحة الجسم بصورة عامة، ولها استخدامات خاصة للغاية، خصوصاً في التحكم وإدارة مرض السكري.- يعمل مستخلص عشبة الجعدة في تخفيض نسبة السكر في الدم بصورة طبيعية.- مستخلص عشبة الجعدة يزيد من معدل أيض السكر في الدم.- تشجع عشبة الجعدة البنكرياس على إفراز المزيد من الأنسولين، وهو ما يحمي من الإصابة بالسكري من النوع 2.فوائد عشبة الجعدة وعلاج أمراض البردتتعرض النساء لبعض الأمراض منها نزلات البرد، وخاصةً في فصل الشتاء بسبب تدني درجات الحرارة والخروج من حالة الدفء في المنزل إلى الهواء البارد في الخارج،؛ما يسبب: السعال، الرشح، الاحتقان، والزكام. في هذه الحالة تعمل عشبة الجعدة في التخفيف من أعراض هذه الأمراض، وتسهم في زيادة سرعة الشفاء بشكل طبيعي.فوائد عشبة الجعدة والصداعمشروب الجعدة الساخن يخفف الصداع، والتعب والتوتر الناتجين عن الضغط اليومي من العمل؛ فيسهم في تهدئة الجسم وزيادة استرخاء عضلاته، والتخفيف من الألم الذي يشعر به الشخص.فوائد عشبة الجعدة وآلام المعدةتحمي الجعدة من تكون الغازات والانتفاخات، وخاصةً بعدَ تناول الطعام، وتم الكشف عن فائدة هذه العشبة في إراحة المعدة وتنظيم حركة الأمعاء الداخلية، والتخلص من الجفاف في الجسم والإسهال، والعمل على تنظيفها من الداخل والوقاية من خطر الإصابة بالديدان المعوية.فوائد عشبة الجعدة في حماية الأسنانتسهم في حماية الأسنان من خطر التسوس، وتقويتها وتنظف اللسان وتخفف من رائحة الفم الكريهة؛ حيث يمكن استهلاكها كمعقم منعش للفم.