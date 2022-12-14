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المرأة

فنانة عالمية تثير الجدل بطريقة ردّها على موضوع نحافتها المفرطة

Lebanon 24
14-12-2022 | 11:00
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لا يزال أحدث ظهور للنجمة سيلينا غوميز بنحافة مفرطة يترك الكثير من علامات الاستفهام لدى محبيها على صحتها، إلا أن روّاد منصة "تيك توك" أعادوا نشر مقطع فيديو قديم لها تظهر فيه بنفس الشكل، مشيرين إلى أنها دائماً كانت نحيفة، وخاصة في الفترة التي واعدت فيها النجم جاستين بيبر.
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وتضمن المقطع مجموعة من الصور الخاصة بغوميز وبيبر، ومن بينها صورةً لتعليقٍ قديم تقول فيه إن حبيبها السابق جاستين كان يفضل أجسام العارضات، بينما كًتب إلى جانب الفيديو تعليق قيل فيه: "السبب الذي يجعل سيلينا نحيفة دائماً عند مواعدة جاستن".
 
وبعد الضجة التي رافقت المقطع وعودة علاقتها مع بيبر الى الواجهة مجدداً، علّقت سيلينا على المقطع الذي حصد أكثر من ربع مليون إعجاب في ساعات، برمزٍ تعبيريٍ حزين، من دون إضافة أي شيءٍ آخر.



وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تعليق غوميز الغامض، وانقسمت التعليقات بين من اعتبر أن النجمة الأميركية حزينة بسبب ما مرّت به خلال تلك الفترة، ومن رأى أنها تشعر بالإحباط والحزن بسبب تذكيرها بتلك المرحلة الصعبة من حياتها.
 
وفي وقت سابق، ردّت سيلينا على موضوع نحافتها وقالت: "كنت أحاول أن أبقى نحيفة... لكنني ذهبت إلى Jack in the Box وحصلت على أربع سندويشات تاكو، وثلاث لفائف بيض، وحلقات بصل، وسندويش دجاج حار".



من جهة ثانية، عادت شائعات الارتباط لتلاحق النجمة الأميركية، وذلك بعد معانقتها للممثل والمخرج الأميركي جاستن ثيروكس في حفل العشاء الذي أُقيم في نيويورك الأحد الماضي، حيث رصدت عدسات الكاميرا غوميز وهي تتقدّم إلى طاولة جاستن وتعانقه بحرارة وحب.
المصدر: لها
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