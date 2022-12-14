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المرأة

إليكِ4 نصائح للسيطرة على مشاعر الغيرة الزائدة

Lebanon 24
14-12-2022 | 14:00
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إذا كنتِ تعانين من المبالغة في الشعور بالغيرة على زوجك، فالنصائح التالية يمكن أن تساعدك في الحد من الغيرة الزائدة، وتحقيق التوازن في علاقتك بشريك حياتك. تابعي القراءة.
1- قاومي السلوكيات التي تشعل غيرتك
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إذا كنتِ تشعرين بالغيرة بسرعة، فهناك سلوكيات تشعل غيرتك، مثل متابعة التفاعل على حسابات زوجك على صفات التواصل الاجتماعي، أو مراقبة هاتفه والتلصص عليه.
قاومي السلوكيات التي تتسبب في اشتعال غيرتك، ربما يكون الأمر صعباً في البداية، ولكن مع التدريب سوف تتوقفين عنها عندما تشعرين أنكِ أصبحتِ تعيشين في سلام أكثر.
2- تحققي من السبب الأصلي وراء غيرتك الزائدة
قد تكونين شخصية غيورة بطبعك، ولكن ربما يكون هناك أسباب أخرى وراء غيرتك الزائدة، مثل تجاهل زوجك لكِ، أو قلة ثقتك بنفسك.
تحققي من السبب الأصلي وراء غيرتك الزائدة، وعبر التوصل إلى حل جذري، سوف تتمكنين من التوقف عن الغيرة الزائدة، أو على الأقل الحد منها.
3- تحدثي مع زوجك بصراحة
تنجم الغيرة عن سوء الفهم، وعدم القدرة على التواصل بصراحة ومناقشة المشكلة أو الموقف الذي تسبب فيها.
لذا فالحديث مع زوجك بصراحة عن شعورك الزائد بالغيرة، يساعدك في تجنب سوء الفهم الذي يشعل الغيرة داخلك، كما يساعده في تفهّم مشكلتك، وربما تتمكنان من الوصول معاً لحل يساهم في تخفيف حدة الغيرة.
4- تخلصي من وقت الفراغ
إذا كان لديكِ وقت فراغ كبير في يومك، فربما هذا ما يدفعكِ للمبالغة في الأفكار والمشاعر السلبية، لذا ابحثي عن أنشطة جديدة تشغل وقتك، وتملأ عقلك بأفكار إيجابية ومفيدة، وفي نفس الوقت لا يصبح زوجك هو محور حياتك الوحيد.

 
المصدر: نواعم
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