هجوم على مشهورة بعد فرضها هذا المبلغ الكبير مقابل مشاهدة صورها!

أثارت مشهورة "سناب شات" شادن القحطاني ضجة واسعة بين متابعيها بعد اقتراحها مشاركة صور حصرية لها مقابل اشتراك شهري بقيمة 3000 ريال سعودي.

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واستقبل متابعو القحطاني الاقتراح بكثير من الاستغراب والدهشة، وشنّ عليها البعض هجوماً قاسياً، معتبرين أنها تنظر الى نفسها وصورها كما لو أنها سلعة معروضة للبيع مقابل مبلغ من المال، لا سيما أن اقتراحها يتيح للمشترك في هذه الخدمة دفع قيمة 3000 ريال، أي ما يعادل 800 دولار، على أن يحظى بالمقابل بوقت خاص معها وبرؤية صور حصرية لها.