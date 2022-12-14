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المرأة

حاربي شيخوخة العينين بهذه الخطوات البسيطة والسهلة

Lebanon 24
14-12-2022 | 23:00
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تسارع العديد من النساء لإستخدام الكريمات المرطبة للتخفيف من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة حول العينين، ولكن يمكن استبدال هذه المرطبات المكلفة بتطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من تلك التجاعيد المزعجة بخطوات بسيطة وسهلة.
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وينصح خبراء الجمال باستخدام زيت اللوز للتخفيف من تجاعيد العين، عبر تطبيق خلطة سهلة مكونة من 4 كبسولات من فيتامين (هـ) و5 ملاعق كبيرة من زيت اللوز ونصف ملعقة صغيرة من الكركم، ويتم خلط المزيج جيداً ليصبح متجانساً، ثم يصار إلى وضعه يوميًا قبل النوم وتركه طوال الليل للحصول على أفضل النتائج.



كذلك، ينصح باستخدام الكركم من خلال إضافة ملعقة صغيرة منه إلى ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي، والخلط جيداً، ثم وضع الخليط على الوجه وخاصة منطقة العينين لمدة 15 دقيقة، ومن بعدها يمكن استخدام قطعة قطن مبللة لمسح العينين بلطف.
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