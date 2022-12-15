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المرأة

الفنانة الوسيمة وجهاً إعلانياً لدار مجوهرات عالمية

Lebanon 24
15-12-2022 | 05:00
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أعلنت شركة "لازوردي" الشهيرة لبيع المجوهرات، عن اختيارها النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز سفيرةً لعلامتها التجارية في الشرق الأوسط، وذلك لتقديم تصميمات جديدة لعام 2023 وبأحدث صيحات الموضة في عالم المجوهرات.
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ويأتي اختيار العلامة التجارية الشهيرة لياسمين، بسبب حالة النشاط الفني التي تعيشها، وخاصة بعد نجاح إعلانها في رمضان الماضي لإحدى شركات الاتصالات.
 

من ناحية أخرى، بدأت ياسمين تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "ضرب نار"، الذي يشاركها في بطولته زوجها النجم أحمد العوضى ويخوضان به منافسات الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2023، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكرى.

الجدير بالذكر أن ياسمين غابت عن المشاركة في دراما رمضان الماضي، بعدما قدمت مسلسل "اللي مالوش كبير" في عام 2021 وشارك في بطولته: أحمد العوضي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغني، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، عايدة رياض، فتوح أحمد، إيمان السيد، بدرية طلبة، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.
المصدر: لها
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