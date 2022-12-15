طلاق الفنانة المعروفة بعد زواج عامين.. هذا ما فعلته بصورهما



Advertisement

وأكدت غادة في تصريحاتها صحة الخبر، بينما رفضت الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن ‏زوجها، بعد زواج استمر نحو عامين.‏ كشف موقع ‏"ET‏ بالعربي" انفصال الفنانة غادة عبد الرازق أخيراً عن زوجها مدير التصوير ‏هيثم زنيتا، وذلك بشكلٍ هادئ وراقٍ، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.‏وأكدت غادة في تصريحاتها صحة الخبر، بينما رفضت الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن ‏زوجها، بعد زواج استمر نحو عامين.‏

وحذفت الفنانة غادة عبد الرازق صورها مع زوجها من حسابها على "إنستغرام"، بعدما كانت قد نشرت في وقت سابق أكثر من لقطة رومانسية لهما معاً.