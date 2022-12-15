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المرأة

طلاق الفنانة المعروفة بعد زواج عامين.. هذا ما فعلته بصورهما

Lebanon 24
15-12-2022 | 08:00
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كشف موقع ‏"ET‏ بالعربي" انفصال الفنانة غادة عبد الرازق أخيراً عن زوجها مدير التصوير ‏هيثم زنيتا، وذلك بشكلٍ هادئ وراقٍ، بعيداً عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.‏
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وأكدت غادة في تصريحاتها صحة الخبر، بينما رفضت الإفصاح عن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن ‏زوجها، بعد زواج استمر نحو عامين.‏
 
وحذفت الفنانة غادة عبد الرازق صورها مع زوجها من حسابها على "إنستغرام"، بعدما كانت قد نشرت في وقت سابق أكثر من لقطة رومانسية لهما معاً.
 


ويأتي خبر الطلاق بعد تأكيد غادة خلال لقائها مع برنامج "‏What Women Want‏"، خروجها من السباق ‏الرمضاني 2023.‏ إذ قالت إنها لن تشارك في السباق الرمضاني المقبل، مشيرةً إلى أن لديها حسابات كثيرة، أولها ‏سينمائي وثانيها شخصي، ومؤكدة أن خطة السباق الرمضاني 2024 ستكون مختلفة تماماً.‏

وكشفت غادة عبد الرازق خلال اللقاء العديد من أسرار حياتها الشخصية، وتحدّثت عما تتمناه في صناعة السينما ‏بالنسبة الى مشاركة النساء فيها، كما أكدت أنها خجولة ولا تفضّل الوقوف أمام الكاميرا إلا للتمثيل فقط.‏
المصدر: لها
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