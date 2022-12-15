استبعاد فنانة مصرية من الكويت نهائياً

كرت تقارير إعلامية كويتية أن السلطات المختصة أبعدت الفنانة المصرية نادية كرم نهائياً من البلاد، بسبب مخالفتها قانون الإقامة.



وأوضحت أن إقامة كرم انتهت صلاحيتها منذ أشهر عدة، من دون أن تقدم على تجديدها.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن كرم تم حجزها في دائرة الإبعاد منذ 10 أيام إلى أن صدر قرار إبعادها، وأنها الأن أصبحت في مصر.يُذكر أن كرم من مواليد السعودية، وهي أخت الفنانة عبير أحمد. بدأت مشوارها الفني في عام 1997، ومنتحها الفنانة حياة الفهد شخصية "خديجة" في مسلسل "الشريب بزة" الذي حقق لها شهر واسعة.وشاركت في العديد من الأعمال الخليجية منها: "الحيالة"، و"الخافي أعظم" و"البيت المسكون" و"الرحى" و"سعد وخواته"...