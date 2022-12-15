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فنون ومشاهير

ملكة جمال ترفع دعوى ضد ملك.. والسبب "المال"

Lebanon 24
15-12-2022 | 09:50
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رفعت ملكة جمال روسيا لعام 2015، أوكسانا فويفودينا، دعوى قضائية ضد زوجها السابق ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس، للحصول على زيادة في النفقة التي يدفعها لها لإعالة طفلهما.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن فويفودينا (30 عاما) التي تقيم حاليا في لندن، كانت على اتصال بفريق من المحامين البريطانيين في محاولة لتسوية نزاع مرير طويل الأمد حول مستقبل ابنهما البالغ من العمر ثلاث سنوات.
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وجادل محامو فويفودينا خلال جلسة استماع في محاكم العدل الملكية في لندن، بأن المبلغ الشهري الذي يدفع وهو 1200 جنيه إسترليني (1500 دولار أمريكي)، لم يكن كافيا بالنظر إلى أن زوجها السابق، السلطان محمد الخامس (53 عاما)، كان "ثريا للغاية"، ووصفوا هذا المبلغ بـ"السخيف".
 


وحسب "الديلي ميل" فإن الملك السابق الذي تنازل عن العرش في عام 2020 بعد رد فعل عنيف ضد زواجه، لم يلتق أبدا بابنه، ويعتقد أنه لم يعترف قط بأن الطفل هو طفله. إلا أن فويفودينا تؤكد أن ابنها هو الوريث الذكر الوحيد للسلطان، وبالتالي "ولي عهد سلطنة كيلانتان" و"ملك ماليزيا المستقبلي" المحتمل.
المصدر: فوشبا

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