ماذا تعرفين عن رجيم الماء؟

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يقضي رجيم الماء بتناول المياه في أوقات معينة من النهار، مع الحدّ من بعض العناصر الغذائية، وتقسيم أكبر للوجبات الغذائية على امتداد اليوم.وتعدد اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، الأوقات التي يجب تناول الماء فيها لخسارة الوزن خلال 5 أيام:- كوب من الماء على الريق بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.- كوب من الماء كل ساعة تقريباً.- كوب ماء قبل تناول الوجبة بحوالي نصف ساعة.- كوب من الماء قبل النوم بنحو ساعة تقريباً.وعن أهمية الماء في الرجيم، تقول عبير إن "شرب الماء قبل الوجبات يجعلكِ تشعرين بالشبع، الأمر الذي يساعد على التحكم بالسعرات الحرارية المتناوَلة خلال كل وجبة طعام".وتضيف: "يوجد العديد من السبل لشرب الماء، ومنها: إضافة شرائح الليمون والخيار إليه، ومن الممكن أيضاً، لا بل من المفيد جداً، إضافة بعض العناصر الغذائية مثل: شرائح الزنجبيل الطازج، القليل من الكمون المطحون، عيدان القرفة.. وجميعها تساهم في تحفيز عملية الحرق في الجسم؛ خصوصاً عند تناول هذا الماء في الصباح الباكر، وعلى الريق".هذا وقدمت بعض النصائح التي من الضروري التقيُّد بها إلى جانب رجيم الماء، وأبرزها:- الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على النشويات والسكريات، والأطعمة المقلية، والأطعمة الجاهزة والسريعة.- الحرص على تناول الماء مع شرائح الليمون قبل وجبة الفطور بحوالى نصف ساعة.- ممارسة التمارين الرياضية (مهما كان نوعها، سواء المشي، الركض، السباحة..) لمدة نصف ساعة يومياً.- تناول وجبة العشاء قبل النوم بنحو 3 ساعات على الأقل.- تقسيم الوجبات خلال اليوم إلى وجبات صغيرة جداً، مما يساعد على حرق الدهون بالجسم.- عدم تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية خلال اليوم، تفوق تلك التي يصرفها الجسم من خلال أنشطته المختلفة.