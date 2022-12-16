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المرأة

دانييلا رحمة: لهذا السبب أشعر بقلق وخوف من "للموت 3"

Lebanon 24
16-12-2022 | 02:00
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أشادت الفنانة دانييلا رحمة، بالدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي انتهت فعاليته يوم 10 من الشهر الجاري.
وعلى هامش فعاليات المهرجان، قالت دانييلا رحمة في لقائها مع كاميرا "سيدتي"، إن مهرجان البحر الأحمر فرصة رائعة لتواصل الأفكار بين الكتاب والمخرجين، وبخاصة أن عدداً كبيراً من كل أنحاء العالم أتى إلى المملكة العربية السعودية لرؤية ما يحدث في الدورة الثانية من المهرجان.
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وعن الجزء الثالث من مسلسل "للموت 3"، قالت دانييلا، إنها من الأشخاص الذين يشعرون بحماس شديد لهذا الجزء، ولكن لديها شعوراً بالخوف والقلق من ردود الفعل، مضيفة: "بنعمل اللي علينا، ويا رب يعجب الجمهور".
 
وأشارت إلى أن أجواء التصوير التي كانت في تونس، رغم صعوبتها إلا أنها كانت رائعة.
 
وطمأنت دانييلا الجمهور على الحالة الصحية للفنانة ماغي بوغصن، قائلة: "حالتها تحسنت قبل مجيئي إلى المهرجان وصارت أحسن".

وكان مسلسل «للموت» بموسمه الثاني قد تصدر الترند، ونسب المشاهدة بعدد من الدول العربية، ومازال يحقق نسب مشاهدة مرتفعة على منصة «شاهد» رغم مرور عدة أشهر على عرضه في موسم دراما رمضان 2022.
المصدر: سيدتي
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