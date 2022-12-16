صبا مبارك مذيعة في عام 2023؟

كشفت الفنانة الأردنية، صبا مبارك، عن تفاصيل مشاركتها في أكثر من عمل درامي في الفترة المقبلة، بالاضافة الى مشاركتها في موسم المسلسلات المصرية لرمضان ٢٠٢٣.

وأعلنت صبا مبارك عن تعاقدها على بطولة مسلسل بعنوان "بين السطور" تُجسد فيه شخصية مذيعة في الاستديو ويشارك في بطولة العمل الى جانبها كل من الفنانين: أحمد فهمي، ناردين فرج، محمد علاء، علي الطيب، سلمى ابو ضيف وغيرهم، مؤلف من ثلاثين حلقة، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج وائل فرج، والعمل مأخوذ عن فورمات مسلسل أجنبي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي على أن يعرض في رمضان ٢٠٢٣.

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وتابعت صبا مبارك لـ "إي تي بالعربي" أنها صوّرت مسلسل في لبنان بعنوان "عنبر٦" بجزئه الثاني، حيث ستلعب فيه دور لبناني، كما ستلعب في مسلسل ثانٍ شخصية تتحدّث باللهجة العراقية. أيضًا تشارك في فيلم "السرب" تتحدث فيه باللهجة الليبية.