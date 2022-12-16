بعد طلاقها الأخير.. من هم أزواج غادة عبد الرازق الاثني عشر؟

بعد إعلان الفنانة غادة عبد الرازق طلاقها من مدير التصوير هيثم زنيتا، تكون قد أنهت الزيجة الثانية عشرة لها، بعد فترة زواج دامت عامين ونصف العام أثناء تصوير مسلسلها الشهير "سلطانة المعز".

وقبل هذه الزيجة كانت غادة عبد الرازق قد كشفت خلال تصريحات تلفزيونية عن مرورها بتجربة الزواج إحدى عشرة مرة، مؤكدة أن أول زيجة لها كانت من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، وهي في عمر الـ17 عاماً واستمرت في هذا الزواج لأكثر من سبع سنوات أنجبت وقتها ابنتها الوحيدة روتانا، ثم انفصلت عنه بسبب خلافات بينهما.

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أما الزيجة الثانية فكانت من رجل أعمال بورسعيدي ولم يستمر هذا الزواج كثيراً، حيث صرحت بأنها طلبت وقتها الطلاق بسبب فارق السن بينهما، حيث كان يكبرها بسنوات كثيرة وكانت تعتبره فى منزلة والدها وليس زوجاً لذلك قررت الانفصال عنه.

بينما تزوجت من المحامي حلمي سرحان فى عام 2001 واستمر الزواج أقل من عام وانفصلا مع بداية عام 2002 وكان سبب هذا الطلاق هو الغيرة كما أكد المقربون من غادة وقتها.





ومن الزيجات التى استمرت فترة ليست بالقليلة لغادة عبد الرازق فترة زواجها من المنتج وليد التابعي والذي أنتج لها خلال هذه الفترة فيلمين الأول "90 دقيقة" و"أزمة شرف"، وحدث الانفصال عام 2009 بعد خلافات كبيرة بينهما.

كما تزوجت من الإعلامي محمد فودة، وصرحت غادة فى أحد اللقاءات التلفزيونية لها أنها كانت هناك قصة حب كبيرة بينها وبين فودة إلا أنها انفصلت عنه بسبب الخيانة.

وفي عام 2017 أعلن خبر زواجها من المنتج محمد سعيد، إلا أنها خرجت لتنفي الخبر مؤكدة أنها سوف تتزوج من رجل أعمال مصري، رفضت الكشف عن هويته، ولم تستمر هذه الزيجة كثيراً لتعلن بعدها زواجها من مخرج كبير رفضت ذكر اسمه أيضاً.

كما انتشرت أخبار عن زواج غادة من المنتج الفني محمد بندق لكنها عادت ونفت تلك الأخبار أيضاً.

وانفصلت الفنانة غادة عبد الرازق، عن زوجها مدير التصوير هشام زنيتا فى هدوء تام بعد خلافات بينهما رافضة الإفصاح عنها، لتكتب بهذا الانفصال نهاية الزيجة رقم 12 في حياتها الشخصية.