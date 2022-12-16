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المرأة

آخر ظهور لملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق يتصدر المواقع.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2022 | 04:17
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خلال الساعات الماضية، تصدر آخر ظهور لملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وجاء ظهور جورجينا هذا في حفل تكريمها الى جانب كل من الممثلة المصرية نبيلة عبيد والفنانة التونسية لطيفة والذي نظمته مجلة "فوغ" بنسختها العربية في مدينة دبي، بإعتبارهن سيدات عربيات لكل واحدة منهن قصة ومسيرة جعلت الكثيرات في العام العربي يعتبرهن مثيلاتهن الاعلى، وذلك بحضور مجموعة من النجوم العرب.

 

وتداول المتابعون على مواقع التواصل الكثير من مقاطع الفيديو والصور التي وثقت اجواء الحفل وتحديداً ظهور جورجينا، إذ اكدوا انها لاتزال جميلة ومتألقة على الرغم من مرور السنوات.

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