بـ "توب" مكشوف وبرشاقة لافتة.. عارضة الأزياء التونسية زوجة المذيع اللبناني الشهير تخطف الأضواء في دبي (فيديو)

شاركت عارضة الأزياء التونسية وزوجها المذيع ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي بحفل تكريم ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق الى جانب كل من الممثلة المصرية نبيلة عبيد والفنانة التونسية لطيفة والذي نظمته مجلة "فوغ" بنسختها العربية في مدينة دبي.

وخطفت ريم الأنظار بإطلالتها بالأبيض، حيث ارتدت تنورة طويلة باللون الأبيض مع "كروب توب" قصير كشف عن بطنها كما كشف رشاقتها.

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A post shared by sabrina 🇱🇾 W_issam ❤breidy 🇱🇧 (@sabrinaibra)





واعتمدت ريم تسريحة الشعر الشينيون.

وأثنى المتابعون على إطلالة ريم، الا ان قسما منهم اعتبرها جريئة. ما رأيكم؟