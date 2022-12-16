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المرأة

كيف تحافظين على نعومة يديكِ في فصل الشتاء؟

Lebanon 24
16-12-2022 | 16:00
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في البرد القارس، يحتاج الجسم إلى مستوى ترطيب أعلى من الطبيعي لإشراقة وانتعاش البشرة، خاصة على اليدين والقدمين، في ما يلي علاجات بسيطة ومختبرة للتخلص من جفاف القدمين واليدين خلال فصل الشتاء.

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- الترطيب القوي: تتوفر مجموعة متنوعة من المرطبات في السوق، والعديد منها مصمم خصيصاً لليدين والقدمين، رطبي يديكِ في كل مرة تغسلينها فيها للمساعدة في استعادة الرطوبة الطبيعية للجلد.

- العلاج الليلي: ضعي كميات وفيرة من الكريمات أو المستحضرات المرطبة على يديكِ، وقومي بتغطيتها بالجوارب أو القفازات لان هذه الأغطية تساعد على امتصاص أفضل للمرطب في الجلد، ما يمنح اليدين نعومة ونضارة في الصباح.


- حماية الجلد: تأكدي من حماية جميع مناطق الجسم من التعرض الطويل لأشعة الشمس، ولا تستثنى اليدين من ذلك.

- استخدام الصبار: يحتوي الصبار على العديد من الفوائد الصحية، وهو عنصر شائع في منتجات العناية بالبشرة بسبب خصائصه كمضادات حيوية ومضادة للالتهابات، ويتوفر بسهولة من دون وصفة طبية، ويمكن استخدامه على البشرة كمرطب طبيعي دون أي آثار جانبية.

- تجنب استخدام الصابون: غالباً، تكون المواد الكيميائية الموجودة في الصابون مسؤولة عن تأثير جفاف القدمين والكفين خلال فصل الشتاء ومختلف الفصول، لذا يجب عليكِ محاولة تجنب غسل الأيدي بشكل مفرط، أو الحد منه.
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