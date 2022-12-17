Advertisement

المرأة

زوجات لاعبي الأرجنتين يقطعن وعداً حال الفوز بكأس العالم

Lebanon 24
17-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1020761-638068561271792349.jpg
Doc-P-1020761-638068561271792349.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صديقة الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز، مدافع المنتخب ومانشستر يونايتد، أن زوجات وصديقات لاعبي منتخب الأرجنتين بأكمله قطعن وعدًا على أنفسهن في حال تتويج ليونيل ميسي ورفاقه بكأس العالم 2022.
Advertisement

وتواجه الأرجنتين فرنسا يوم الأحد على ملعب لوسيل في نهائي كأس العالم، بعدما فازت الأولى على كرواتيا وهزم "الديوك" المنتخب المغربي في مباراتي نصف النهائي.
وقالت موري في تصريحات لأحد البرامج الأرجنتينية التلفزيونية: خلال عشاء اجتمعنا خلاله جميعًا، قررنا أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، نرغب في رسم وشوم متطابقة لتخليد تلك اللحظة التاريخية وقد قطعنا وعدًا.

وتابعت: لم نقرر بعد شكل الوشم، لأن البعض أراد شيئًا والآخر يريد شيئًا آخر، تم طرح عدة مقترحات.

وأكدت موري أن الحصول على وشم طبق الأصل من النسخة الذهبية لكأس العالم كان أحد الأفكار التي تمت مناقشتها.

وتتواجد زوجات وصديقات اللاعبين في الدوحة منذ الخسارة من السعودية في دور المجموعات.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2022-12-16
16:00 | 2022-12-16
14:00 | 2022-12-16
11:00 | 2022-12-16
08:00 | 2022-12-16
07:00 | 2022-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website