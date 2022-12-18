باحثة في الطاقة النووية تفوز بلقب ملكة جمال أميركا (فيديو)

توِّجت ملكة جمال ولاية ويسكونسن، "غريس ستانك"، البالغة من العمر 20 عاماً، طالبة الهندسة النووية من جامعة ويسكونسن، بلقب ملكة جمال أميركا لعام 2023. وبهذا التتويج، أصبحت "ستانك" ثالث امرأة من ولاية ويسكونسن تفوز باللقب، والفائزة رقم 95 في المسابقة.

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توِّجت "ستانك" من قِبَل ملكة جمال أميركا السابقة "إيما برويلس" وهي أول امرأة كورية أميركية تفوز بلقب ملكة جمال أميركا في تاريخ المسابقة الذي يبلغ 100 عام.

أثارت "ستانك" إعجاب لجنة التحكيم بإجاباتها خلال الجولة الأخيرة من المسابقة، وقدمت أداءً مذهلاً على الكمان خلال جزء المواهب من المسابقة.

طموحها الوظيفي، وفقاً لموقع Miss America، هو إنتاج طاقة فعالة ونظيفة وخالية من الكربون لأميركا من خلال الطاقة النووية في موقع تصميم أساسي. الآن، ستكون قادرة على نشر رسالتها خلال جولتها الوطنية التي تستمر لمدة عام.

كانت جائزة ملكة جمال أميركا التي توجت حديثاً منحة دراسية بقيمة 50 ألف دولار. حصلت أيضاً على 2500 دولار أميركي بعد فوزها بمنحة Miss America Talent الدراسية بأدائها الكلاسيكي على الكمان.

غريس ستانك من بين 51 متسابقة



فازت "ستانك" باللقب من بين 51 متسابقة يمثلن 50 ولاية ومقاطعة كولومبيا في المسابقة التي أقيمت في Mohegan Sun Arena في Uncasville، كونيتيكت.

وضمت قائمة أفضل 11 مرشحات للتصفيات النهائية- 10 نساء تم اختيارهن من قبل الحكام، وواحدة تم اختيارها من قبل التصويت الأميركي- ملكة جمال نيفادا "هيذر رينر"، ملكة جمال هاواي "لورين تيرويا"، ملكة جمال أوريغون "صوفيا تاكلا"، ملكة جمال أوهايو "إليزابيت نيس"، ملكة جمال إنديانا "إليزابيث هالال"، ملكة جمال إلينوي "مونيكا ميا جونز"، التي تم اختيارها من قِبَل الناخبين في أمريكا باعتبارها المتسابقة الحادية عشر.