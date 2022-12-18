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المرأة

خوفاً من الحسد.. راقصة شهيرة تنسحب من لقاء صحفي بعد سؤالها عن أجرها

Lebanon 24
18-12-2022 | 05:00
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على هامش حضورها مهرجان الأفضل "دير جيست" أجرت الراقصة والفنانة دينا، لقاء صحافياً تحدثت خلاله عن علاقتها بالسوشيال ميديا، مؤكدة أن علاقتها بمواقع التواصل الاجتماعي ضعيفة.

وقالت دينا: "أنا بخاف من الحسد ومش بهتم بالسوشيال ميديا إطلاقًا وكل مواقع التواصل الاجتماعي علاقتي بها ضعيفة وعندي ناس متخصصة للحاجات دي، وسنة 2022 لطيفة وعدت بشكل جميل عقبال السنة الجاية"، وعندما وجه لها أحد المراسلين سؤالاً حول الجدل على أجر الراقصات في ليلة رأس السنة وكم يبلغ أجرها في حفلات رأس السنة، قامت بالانسحاب من اللقاء وسط دهشة الجميع.
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وكان جدل كبير قد أثير خلال الفترة الماضية بعد الإعلان عن أجور الراقصات المصريات والأجنبيات في حفلات رأس السنة، حيث تصدرت الراقصة الروسية جوهرة القائمة كالأعلى أجرًا وحددت سعرها بنحو 120 ألف جنيه في الساعة الواحدة، وتليها إيمي سلطان بـ120 ألف جنيه في الساعة الواحدة.

كما تربعت الراقصة التشيلية بدرة في المركز الثالث، حيث جاء سعرها نحو 100 ألف جنيه في الساعة الواحدة، ثم الراقصة ليندا بسعر 70 ألف جنيه، وتليها دينا بالمركز الخامس، في قائمة أعلى الراقصات أجرًا بموسم حفلات رأس السنة، حيث جاء سعرها بنحو 65 ألف جنيه في الساعة الواحدة فقط.

وعلى جانب آخر، تعيش دينا حالة من النشاط الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، من بينها فيلم "الدعوة عامة" مع أحمد الفيشاوي.
المصدر: لها
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