Advertisement

المرأة

نيللي كريم تكشف مفاجأة لجمهورها.. ما هي؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1021024-638069472320874630.jpg
Doc-P-1021024-638069472320874630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة نيللي كريم، خلال تصريحات إعلامية عن مفاجأة كبرى لجمهورها حيث أكدت أنها من هواة التأليف والتصوير، وهو الأمر الذي لا يعلمه الكثيرون عنها وأن لديها فكرة عشرة أعمال فنية سينمائية، بالإضافة إلى أنها ستخوض قريباً مجال الإنتاج الفني.
Advertisement
وتابعت نيللي: "تجربة "روز وليلى" مختلفة مع يسرا والتواجد معها يعطي طاقة مختلفة"، لافتة إلى أن الأحداث عبارة عن مغامرات متلاحقة بالمسلسل وأن النتيجة رائعة.
يذكر أن نيللي بدأت تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "عملة نادرة" قبل يومين في منطقة الحزام الأخضر.
ويضم العمل عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، هشام عاشور، وهو ينتمي الى فئة أعمال الدراما الصعيدية، وتقدّم نيللي من خلاله شخصية امرأة صعيدية لأول مرة، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.
"عملة نادرة" هو ثاني عمل درامي يجمع بين نيللي كريم وزوجها هشام عاشور منذ زواجهما، حيث انتهيا من تصوير دوريهما في مسلسل "روز وليلى"، مع النجمة يسرا، كما قدّما معاً إعلاناً لإحدى شركات الأجهزة المنزلية.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2022-12-18
05:00 | 2022-12-18
02:25 | 2022-12-18
02:00 | 2022-12-18
23:00 | 2022-12-17
16:00 | 2022-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website