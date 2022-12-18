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المرأة

بفستان "فاضح".. جويل مردينيان تُثير الجدل بإطلالتها والجمهور يهاجمها: "عارية استغفر الله" (صور)

Lebanon 24
18-12-2022 | 02:25
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شاركت خبيرة التجميل ومقدمة البرامج جويل مردينيان في الحفل الذي نظمته مجلة "فوغ" بنسختها العربية في مدينة دبي مؤخرا، وكالعادة أثارت إطلالتها الكثير من الجدل.

 

فقد ظهرت جويل بفستان طويل أبيض يتميز بفتحة عند منطقة الصدر وأخرى عند الجانب.

 

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A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian)


 

وقد اعتبر العديد من المتابعين إطلالة جويل "فاضحة" وتعرضت للهجوم. ومن بين التعليقات: " مو حلو الفستان"، " وحش الفستان عيب وحرام"، "عارية استغفر الله ".

 

ونشرت جويل صورا مع المشاهير الذين حضروا الحفل ومن بينهم الممثل السوري معتصم النهار.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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