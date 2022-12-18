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المرأة

بعد 20 عاما.. أنجلينا جولي تعلن خبراً مؤسفاً

Lebanon 24
18-12-2022 | 08:00
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أعلنت الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، خبراً مؤسفاً، كشفت فيه عن تنحيها عن دورها الإنساني الذي شغلته لمدة 20 عاماً، كمبعوثة خاصة للمفوضية مع وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصفتها فيها المفوضية بأنها من أكثر المؤيدين نفوذاً لحقوق اللاجئين.
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وفي بيان لها، عبر حسابها الشخصي على انستغرام، قالت أنجلينا جولي: "بعد 20 عاماً من العمل داخل منظومة الأمم المتحدة، أشعر أن الوقت قد حان بالنسبة لي للعمل بشكلٍ مختلف، والانخراط مباشرة مع اللاجئين والمنظمات المحلية، ودعم مناصرتهم لإيجاد حلول". وأضافت جولي: "سأستمر في بذل كل ما في وسعي في السنوات القادمة لدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين"، وأنها مكرسة للعمل مع اللاجئين لبقية حياتها.
 
 
 
 
المصدر: نواعم
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