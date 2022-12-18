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المرأة
معارك زوجية معتادة لا يخلو منها أي زواج.. لا تقلقي منها
Lebanon 24
18-12-2022
|
14:00
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إذا كنتِ في بداية حياتك الزوجية، أو على وشك الزواج، فلا تتأملي في حياة زوجية خالية من المشاكل، فالخلافات والمشاحنات أمر طبيعي بين أي زوجين. اليكِ أشهر معارك زوجية معتادة لا يخلو منها أي زواج، ولا تستدعي القلق.
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1- معركة الشاشات
أصبحت الشاشات تستهلك جزءًا كبيرًا من أوقاتنا، حتى أنها تسرق أوقاتنا الخاصة مع عائلاتنا وشركاء الحياة. سواء بسبب التحديق في الهاتف لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام زوجك للكومبيوتر من أجل إنجاز عمله في المنزل، أو حتى مشاهدتك للتليفزيون لساعات طويلة، فإن الشاشات تسبب مناوشات ومشاحنات بين الزوجين في أغلب الأوقات، لأن أحدهم يريد قضاء وقت مع شريك حياته، بينما الآخر مشغول بإحدى الشاشات.
إذا لم تتمكني من تحديد وقت للشاشات في المنزل، فعلى الأقل خصصي وقت لزوجك، تقضيه معه بلا أي عوامل تشتيت، وهو ما يشمل الشاشات طبعاً.
2- معركة التسوّق
سواء كنتِ تحبين التسوّق بشكل عام وشراء مستلزمات المنزل ومستحضرات التجميل والملابس، أو كان زوجك مدمن شراء إلكترونيات مثلاً، فإن هناك معركة مستمرة في انتظارك، وهي معركة التسوّق، أو الخلافات على الميزانية وأولويات الإنفاق.
والحل هنا يكمن في الحديث مع زوجك، والاتفاق على ميزانية محددة، وبنود إنفاق تتلاءم مع الأولويات وحجم الدخل، مع التأكيد على أهمية التزام كل منكما ببنود الميزانية.
3- معركة الدعوات والحفلات
إذا كان أي منكما محب للتجمعات مثل الحفلات والولائم، سواء عبر دعوة الأهل والأصدقاء إلى المنزل، أو قبول الدعوات باستمرار، فإن الآخر يكون في مشكلة من حيث ترتيب جدول مواعيده، ومن هنا تنشب معركة حول المواعيد المناسبة لدعوة الأهل والصدقاء إلى المنزل، أو قبول الدعوات للحفلات والولائم.
لتفادي هذه المعركة المزعجة، يجب أن يحترم كل منكما حدود الآخر، ويجب التنسيق مع الشريك أولاً قبل دعوة أي شخص للمنزل، أو قبول دعوات الآخرين.
المصدر: نواعم
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