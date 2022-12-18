معارك زوجية معتادة لا يخلو منها أي زواج.. لا تقلقي منها

إذا كنتِ في بداية حياتك الزوجية، أو على وشك الزواج، فلا تتأملي في حياة زوجية خالية من المشاكل، فالخلافات والمشاحنات أمر طبيعي بين أي زوجين. اليكِ أشهر معارك زوجية معتادة لا يخلو منها أي زواج، ولا تستدعي القلق.

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أصبحت الشاشات تستهلك جزءًا كبيرًا من أوقاتنا، حتى أنها تسرق أوقاتنا الخاصة مع عائلاتنا وشركاء الحياة. سواء بسبب التحديق في الهاتف لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام زوجك للكومبيوتر من أجل إنجاز عمله في المنزل، أو حتى مشاهدتك للتليفزيون لساعات طويلة، فإن الشاشات تسبب مناوشات ومشاحنات بين الزوجين في أغلب الأوقات، لأن أحدهم يريد قضاء وقت مع شريك حياته، بينما الآخر مشغول بإحدى الشاشات.

إذا لم تتمكني من تحديد وقت للشاشات في المنزل، فعلى الأقل خصصي وقت لزوجك، تقضيه معه بلا أي عوامل تشتيت، وهو ما يشمل الشاشات طبعاً. 1- معركة الشاشاتأصبحت الشاشات تستهلك جزءًا كبيرًا من أوقاتنا، حتى أنها تسرق أوقاتنا الخاصة مع عائلاتنا وشركاء الحياة. سواء بسبب التحديق في الهاتف لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، أو استخدام زوجك للكومبيوتر من أجل إنجاز عمله في المنزل، أو حتى مشاهدتك للتليفزيون لساعات طويلة، فإن الشاشات تسبب مناوشات ومشاحنات بين الزوجين في أغلب الأوقات، لأن أحدهم يريد قضاء وقت مع شريك حياته، بينما الآخر مشغول بإحدى الشاشات.إذا لم تتمكني من تحديد وقت للشاشات في المنزل، فعلى الأقل خصصي وقت لزوجك، تقضيه معه بلا أي عوامل تشتيت، وهو ما يشمل الشاشات طبعاً.