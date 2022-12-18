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المرأة

طالبة عمرها 18 سنة.. من هي ملكة جمال فرنسا 2023؟

Lebanon 24
18-12-2022 | 23:00
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توجت الشابة الفرنسية، إنديرا أمبيو، وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عاماً، مساء السبت ملكة جمال فرنسا 2023، في ختام حدث سعى القائمون عليه هذا العام إلى تحديث صورته من خلال تعديل معايير الأهلية للمشاركة في المسابقة.
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وقالت أمبيو وهي ملكة جمال منطقة غوادلوب، إنها تعيش "حلم اليقظة" بعد تسلمها التاج الفضي والأزرق من حاملة اللقب السابقة ديان لاير.
خلال المسابقة، دافعت أمبيو عن النساء المصابات بالسرطان، وشجعت منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته الأحد ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، مختتمة كلامها بعبارة "Allez les Bleus!" (التشجيع الشهير لمنتخب "الديوك").
 

هذا وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفاً لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض بأن يتراوح عمرهنّ بين 18 و24 عاماً وألا يقل طول قامتهن عن 1,70 متر وأن يكنّ من دون أطفال.
لكن بحسب الشروط الجديدة، بات يمكن لأي فرنسية تبلغ 18 عاماً وما فوق المشاركة في المسابقة، من دون أي شرط مرتبط بطول القائمة أو الوضع العائلي. كما بات مسموحاً وجود أوشام ظاهرة على الجسم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة العريقة.
إنديرا أمبيو تتوج بلقب ملكة جمال فرنسا 2023 – السياسي

كذلك، سُمح بمشاركة النساء المتحولات جنسياً المسجلات كإناث في السجلات المدنية، بحسب رئيسة الهيئة المنظمة لمسابقة ملكة جمال فرنسا أليكسيا لاروش جوبير.

وقد تضمنت الأمسية الجمالية على غير العادة استعراضاً للمواهب وعروضاً بملابس مختلفة، من فساتين السهرة وثياب البحر.
ملكة جمال فرنسا 2023 عمرها 18 عاماً- (صور) - جريدة الغد
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