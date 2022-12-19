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المرأة

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل زيارتها الأولى للطبيب النفسي

Lebanon 24
19-12-2022 | 05:00
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كشفت الفنانة المصرية أمينة خليل عن تفاصيل أول زيارة لها لطبيب نفسي، مؤكدة أنها كانت بعمر 18 أو 19 عاماً، ولم تتردد في الذهاب للطبيب رغم أن العلاج النفسي وقتها كان يمثل وصمة اجتماعية في المجتمع المصري.
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وقالت أمينة خليل، خلال تصريحات لبرنامج البودكاسترز مع الفنان والإعلامي باسل الزارو: أول مرة روحت فيها لدكتور نفسي كان عندي 18 أو 19 سنة، والتوعية جاتلي من تربية أهلي، وروحت بسبب إن حصل موقف وكنت زعلانة ومش عايزة أتكلم مع ماما ولا بابا، ولا حد من أصحابي، كنت محتاجة أتكلم مع حد من برا ميعرفنيش خالص ومايحكمش عليا ويكون واقف على أرض محايدة، فهو ده اللي وصلني إني أروح لدكتور نفسي.


ونشر برنامج البودكاسترز مقطع الفيديو على "انستغرام"، وعلق محاور البرنامج على مقطع الفيديو قائلاً: الطب النفسي مش بالضرورة يكون مرتبط بمرض نفسي قوي، بالعكس هو يعتبر وعي من الشخص نفسه انه عايز يبقى مرتاح ف حياته اكتر، تعالوا نشوف حكاية أمينة خليل الملهمة مع الطب النفسي.
 
وسبق أن كشفت أمينة خليل، عن أكبر خطأ ترتكبه في الحب، مؤكدة أنها دائمة العطاء للطرف الثاني، طوال الوقت، ونفت عن نفسها تهمة تحريض الفتيات على التمرد على أسرهن في مسلسل "ليه لأ"، مؤكدة أن بطلة العمل كانت تمر بظروف خاصة.
المصدر: سيدتي
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