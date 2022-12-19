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المرأة

لطيفة تعلن عن أفضل قرار اتخذته في حياتها.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-12-2022 | 11:00
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كشفت النجمة التونسية لطيفة عن أفضل قرار اتخذته في حياتها مؤكدة أنها تفخر بالكثير من محطاتها الفنية خلال مسيرتها التي تتجاوز 40 عاماً.

 
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وقالت لطيفة: "أفضل قرار أخذته هو أول محطة في مسيرتي وهو قرار الذهاب إلى مصر ودراسة الموسيقى بأكاديمية الفنون".

وأشارت إلى أن ثاني محطاتها الفنية التي تعتز بها هي تعاونها مع المبدعين الراحلين بليغ حمدي وعمار الشريعي، وأيضاً تعاونها مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "سكوت حنصور"، ثم تعاونها مع منصور الرحباني في المسرح الغنائي بعمل مهم جدا هو "حكم الرعيان"، ومن بعده تعاونها مع الموسيقار زياد الرحباني في ألبوم "معلومات مش أكيدة".

 

وكشفت لطيفة أنها تستعد للتعاون مجدداً مع زياد الرحباني في ألبوم جديد سيكون مفاجأة للجمهور العربي بأكمله.

 

وتابعت: "هناك الكثير من المحطات في حياتي أفخر بها"، كما نصحت الأجيال الجديدة في مجال الغناء بأن يتسلحوا بالعلم ودراسة الموسيقى بشكل علمي وعملي، لأن التعلم يضيف للفنان الكثير ويجبره على العمل بطريقة سليمة وصحيحة تؤهله للاستمرار في النجاح.

 

واعتبرت لطيفة أنها كانت محظوظة باطلاعها على كافة أنواع الموسيقى حول العالم منذ طفولتها، موضحة أنه على أي مطرب أن يمتلك ثقافة موسيقية كبيرة واسعة متنوعة، حتى يتكمن من تقديم أعمال مميزة ومختلفة وتناسب مع كافة أذواق الجمهور الغنائي.

المصدر: لها
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