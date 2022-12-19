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المرأة

للأم.. أفكار لوقتك الخاص في جدولك المزدحم

Lebanon 24
19-12-2022 | 14:00
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الخبراء يؤكدون أهمية تخصيص وقت لنفسك يومياً من أجل شحن طاقتك وتفريغ التوتر والطاقة السلبية، ولكنكِ تعلمين كم هو من الصعب الحصول على وقت خاص لنفسك عندما تكونين أماً بجدول مزدحم، وخاصة عندما يكون أطفالك صغاراً.
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إليكِ أفكار بسيطة يمكن أن تنفذيها في وقتك الخاص عندما يكون جدولك مزدحماً ووقتك ضيقاً.
1- استمعي لشيء محبب
سواء كنتِ تحبين البودكاست أو الكتب الصوتية، أو تشعرين بالسعادة والاسترخاء عندما تستمعين إلى الموسيقى، فإن الاستماع بشكل عام لن يحتاج إلى مجهود أو تجهيزات، فقط اجلسي بمفردك، وضعي سماعات الأذن، واستمعي إلى ما تحبين في وقتك الخاص.
2- خذي حماماً دافئاً
الاستحمام بماء دافئ ومستحضرات معطرة مع إشعال شمعة معطرة، يساهم في طرد التوتر من عقلك، ويجعلكِ أكثر استرخاء وراحة.
3- أعدي مشروبك المفضل
أياً كان المشروب المفضل لكِ، فإن وقتكِ الخاص مهما كان قصيراً، هو الوقت المثالي لتناول هذا المشروب بعيداً عن ضوضاء الأطفال وحماسهم الزائد.
4- تناولي قطعة من الشوكولاتة الداكنة
الشوكولاتة الداكنة تعمل على تنظيم مستويات هرمون الإجهاد، الكورتيزول، وتقلل مستوى التوتر، لذا فإن تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة لن يحتاج إلى وقت طويل ولكن له تأثير عميق على طاقتك.
5- مارسي تمارين التنفس
التنفس ببطء تمرين يساعدك على الاسترخاء، ويساهم في تعزيز ذاكرتك وتركيزك، وهو تمرين مناسب لوقت قصير بمفردك.
المصدر: نواعم
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