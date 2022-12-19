للأم.. أفكار لوقتك الخاص في جدولك المزدحم

إليكِ أفكار بسيطة يمكن أن تنفذيها في وقتك الخاص عندما يكون جدولك مزدحماً ووقتك ضيقاً.1- استمعي لشيء محببسواء كنتِ تحبين البودكاست أو الكتب الصوتية، أو تشعرين بالسعادة والاسترخاء عندما تستمعين إلى الموسيقى، فإن الاستماع بشكل عام لن يحتاج إلى مجهود أو تجهيزات، فقط اجلسي بمفردك، وضعي سماعات الأذن، واستمعي إلى ما تحبين في وقتك الخاص.2- خذي حماماً دافئاًالاستحمام بماء دافئ ومستحضرات معطرة مع إشعال شمعة معطرة، يساهم في طرد التوتر من عقلك، ويجعلكِ أكثر استرخاء وراحة.3- أعدي مشروبك المفضلأياً كان المشروب المفضل لكِ، فإن وقتكِ الخاص مهما كان قصيراً، هو الوقت المثالي لتناول هذا المشروب بعيداً عن ضوضاء الأطفال وحماسهم الزائد.4- تناولي قطعة من الشوكولاتة الداكنةالشوكولاتة الداكنة تعمل على تنظيم مستويات هرمون الإجهاد، الكورتيزول، وتقلل مستوى التوتر، لذا فإن تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة لن يحتاج إلى وقت طويل ولكن له تأثير عميق على طاقتك.5- مارسي تمارين التنفسالتنفس ببطء تمرين يساعدك على الاسترخاء، ويساهم في تعزيز ذاكرتك وتركيزك، وهو تمرين مناسب لوقت قصير بمفردك.