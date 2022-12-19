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المرأة

كيف تختارين كريم العين الأنسب لك؟

Lebanon 24
19-12-2022 | 23:00
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تعتبر منطقة حول العينين من أكثر المناطق عرضة لظهور الهالات السوداء والخطوط الدقيقة، وذلك لأن الجلد حول العينين رقيق جداً، وأكثر حساسية من باقي مناطق الوجه. لذا، يوصى بإدراج كريم تحت العين إلى روتينك الجمالي.
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وعليك البحث عن كريم للعيون يناسب نوع بشرتك واحتياجاتها:

- إذا كنت ترغبين في تخفيف أو تقليل الخطوط الدقيقة حول منطقة العينين، اختاري كريم العين الذي يحتوي على الريتينول أو الببتيدات، بالإضافة إلى حمض الهيالورونيك.

- لعلاج الهالات السوداء، يجب البحث عن كريمات العينين التي تحتوي بتركيبتها على فيتامين C، أو النياسيناميد، أو عرق السوس، أو حمض الكوجيك، أو الريتينول. فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجلد من الجذور الحرة الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويعيق إنتاج الميلانين أثناء تفتيح التصبّغ والبقع البنية. أما النياسيناميد، فيتحكّم في إنتاج الدهون في الجلد، ما يساعد على توحيد وحماية وظيفة حاجز البشرة، وتحسين لونها غير المتكافئ.

- للتخلص من مشكلة الإنتفاخ والأكياس تحت العينين، يفضّل اختيار كريم العين الذي يحتوي على مادة الكافيين، التي تساعد على تخفيف احتباس الماء تحت العينين، وهو سبب شائع للانتفاخ.

- لترطيب منطقة حول العينين، فيجب البحث عن كريم العيون الذي يحتوي على عامل حماية، وعلى خصائص مرطّبة، مثل حمض الهيالورونيك أسيد، ومكوّنات تعمل على تحييد أضرار الجذور الحرّة الناتجة عن التلوّث، والضغوط اليومية.
المصدر: سيدتي
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