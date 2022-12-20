فنانة لبنانية شهيرة تحتفل بفوز ميسي بكأس العالم: "عزيزي أنت أفضل لاعب في التاريخ" (صور)

احتفلت الفنانة اللبنانية يارا بفوز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022.

واعتبر يارا أن كرة القدم عرفت طعم العدالة أخيراً وأنصفت ليونيل ميسي بكأس العالم 2022.

Advertisement

ونشرت يارا عدة صور لها بقميص منتخب الأرجنتين عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "وأخيراً كرة القدم تنصف ميسي وتصبح أكثر عدالة بتحقيق حلمه قبل الاعتزال".