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المرأة

فنانة لبنانية شهيرة تحتفل بفوز ميسي بكأس العالم: "عزيزي أنت أفضل لاعب في التاريخ" (صور)

Lebanon 24
20-12-2022 | 02:00
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احتفلت الفنانة اللبنانية يارا بفوز منتخب الأرجنتين على نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم قطر 2022.
 
 
 
واعتبر يارا أن كرة القدم عرفت طعم العدالة أخيراً وأنصفت ليونيل ميسي بكأس العالم 2022.
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ونشرت يارا عدة صور لها بقميص منتخب الأرجنتين عبر حسابها على موقع إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: "وأخيراً كرة القدم تنصف ميسي وتصبح أكثر عدالة بتحقيق حلمه قبل الاعتزال".


يارا المعروفة بدعمها الدائم لنجم المنتخب الأرجنتيني منذ تألقه ضمن صفوف فريقها المفضل برشلونة الإسباني، ووجهت رسالة خاصة لميسي قائلة: "عزيزي ميسي أنت أفضل لاعب فى التاريخ لم يأتِ قبلك ولن يأتي بعدك.. ألف مبروك للأرجنتين".
المصدر: سيدتي
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