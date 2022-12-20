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المرأة

فنانة عربية تدعم مبابي وتهاجم ميسي: هل هذا هو من ترغبون في دعمه وتشجيعه؟

Lebanon 24
20-12-2022 | 05:00
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دعمت الفنانة هنادي مهنا لاعب كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي، ونجوم منتخب فرنسا لكرة القدم بعد خسارة نهائي كأس العالم قطر 2022
 
 
وشنت عبر حسابها على انستغرام" هجوماً قاسياً على نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونددت بتشجيع الجمهور العربي له رغم دعمه المتكرر لسلطات احتلال فلسطين.
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ونشرت هنادي مهنا عبر خاصية الاستوري بحسابها الرسمي على إنستغرام صورة لـ مبابي، وعلقت قائلة: دائماً فخورة بك.
 


 
ونشرت بعدها هنادي صوراً للمنتخب الفرنسي وعلقت: دائماً فخورة بيكم يا منتخب فرنسا.

ثم نشرت عدة صور قديمة لنجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي المتوج بلقب أفضل لاعب في البطولة، من داخل الكيان الصهيوني، وسألت متابعيها، هل هذا هو من ترغبون في دعمه وتشجيعه؟

وسبق أن كشفت الفنانة هنادي مهنا عن دعمها للمنتخب الفرنسي في منافسات كأس العالم قطر 2022، من أجل والدتها الفرنسية، وأضافت هنادي مهنا في لقائها مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج من مصر على قناة cbc: بتفرج على كأس العالم طول حياتي، وبشجع منتخب فرنسا ويارب يكسبوا ومبشجعش البرازيل.

وتابعت: بشجع فرنسا لأن كل عائلتي من ناحية أمي فرنسيون، فأنا مولودة هناك وتربيت معهم، فبلدي الثانية هي فرنسا، فتشجيع فرنسا بالنسبة لي لا نقاش فيه.
المصدر: سيدتي
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