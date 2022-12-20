دنيا بطمة ترد على شائعات زواجها من جديد بطريقة غير مباشرة.. اليكم التفاصيل

فاجأت النجمة المغربية دنيا بطمة الجمهور بالردّ على شائعات زواجها من جديد بعد طلاقها من زوجها السابق محمد الترك بطريقة غير مباشرة.

وجاء ردّ بطمة على تعليق لإحدى متابعاتها كتبت فيه: "الله يعطيك شي عريس"، لتُجيبها: "الله يحفظني"، وهو ما اعتبره الكثير من متابعيها ردّاً على التكهنات حول ارتباطها، لافتين إلى أنها لا تنوي الزواج في المستقبل القريب.

Advertisement

وفي وقت سابق، أثارت دنيا بطمة جدلاً واسعاً بعد ظهورها بفستان الزفاف، وحرصت على مشاركة متابعيها بمقطع فيديو استعرضت خلاله تفاصيل إطلالتها في جلسة تصوير خضعت لها، لتنفي بذلك كل ما قيل عن إقدامها على الزواج مجدداً.