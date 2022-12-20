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المرأة

دنيا بطمة ترد على شائعات زواجها من جديد بطريقة غير مباشرة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-12-2022 | 11:00
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 فاجأت النجمة المغربية دنيا بطمة الجمهور بالردّ على شائعات زواجها من جديد بعد طلاقها من زوجها السابق محمد الترك بطريقة غير مباشرة.
وجاء ردّ بطمة على تعليق لإحدى متابعاتها كتبت فيه: "الله يعطيك شي عريس"، لتُجيبها: "الله يحفظني"، وهو ما اعتبره الكثير من متابعيها ردّاً على التكهنات حول ارتباطها، لافتين إلى أنها لا تنوي الزواج في المستقبل القريب.
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وفي وقت سابق، أثارت دنيا بطمة جدلاً واسعاً بعد ظهورها بفستان الزفاف، وحرصت على مشاركة متابعيها بمقطع فيديو استعرضت خلاله تفاصيل إطلالتها في جلسة تصوير خضعت لها، لتنفي بذلك كل ما قيل عن إقدامها على الزواج مجدداً.
المصدر: لها
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