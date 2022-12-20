أنتونيلا السر الخفي وراء نجاح ميسي في كرة القدم.. صدمة ومأساة وتفاصيل تُكشف لأول مرة

لم يكن ظهور أنتونيلا روكوزو زوجة بطل العالم، قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، خلال مونديال قطر 2022 عادياً أبداً، فقد كانت أنتونيلا الداعم الأول لزوجها في جميع المباريات التي خاضها في المونديال، بوجودها برفقة أطفالها، وتقديم التشجيع الكامل له.
وبعكس زوجات عدد كبير من اللاعبين، ورغم شهرة زوجها التي تعدت كل حدود، فقد بقيت أنتونيلا بعيدةً عن وسائل الإعلام إلى حد ما، ولم تتصدر أخبارها عناوين الصحف، مثل حبيبة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز، على سبيل المثال.
إلا أن وجودها في جميع مباريات مونديال قطر قلب تلك القاعدة، وسلط الأضواء بشكل كبير على السيدة الأرجنتينية التي ترافق أسطورة الأرجنتين منذ سنوات طويلة، وتعيش معه قصة حب كبيرة، تجلت كل معانيها عندما احتفل معها ميسي بالكأس على أرض الملعب.
قصة حب أسطورية
تعود معرفة ميسي وأنتونيلا لأيام الطفولة، إذ اعترف اللاعب في مقابلة سابقة بأنه عرفها منذ أن كان في السابعة من عمره، إلا أن سفره إلى برشلونة منذ أن كان طفلاً تسبب بانقطاع التواصل بين الاثنين.
لكن ميسي لم يستطع نسيان هذه الفتاة، فبقي على تواصل دائم معها من خلال الاتصالات الهاتفية، وهو الأمر الذي باح به بنفسه، عندما قال في مقابلة سابقة: "كنت أحادثها هاتفياً مرة في الأسبوع، ومكالمات قصيرة لأنها كانت تكلفني أموالاً كثيرة، لكن أنتونيلا كانت دائماً في عقلي".
واشتعلت شرارة الحب بين الثنائي، ولم يكن النجم الأرجنتيني قد تجاوز التاسعة من عمره.
لقاء آخر
بعد سنين طويلة، التقى الحبيبان مرة أخرى في مسقط رأسيهما روزاريو، عندما قام صديق مشترك يدعى لوكاس كاليا، الذي لعب مع ميسي في فريق شباب نيويل أولد بويز، بدعوته لتناول طعام العشاء، وكانت أنتونيلا - وهي ابنة عم هذا اللاعب - موجودة في تلك الدعوة.
لكن بعد عودة ميسي إلى برشلونة مرة أخرى، قطعت العلاقة بشكل كامل، ولم يكن أيٌّ من الحبيبين يعتقد أنهما سيلتقيان مجدداً، وأيقن كل منهما أن علاقتهما انتهت بشكل كامل.
مأساة تعيد شرارة الحب
بعد صعود نجم ميسي وانفجار موهبته في برشلونة، ونيله تلك الشهرة الهائلة، واستطاعته أن يثبت نفسه كواحد من أفضل لاعبي العالم، وفي أوج تألقه جاءت الأنباء السيئة من الأرجنتين بأن أنتونيلا فقدت أعز صديقاتها بحادث سيارة.
وبمجرد سماع هذه الأنباء، طار ميسي دون تردد إلى مسقط رأسه ليكون بجانب حبيبة طفولته، لكنه كان عازماً هذه المرة على عدم التخلي عن حبه مجدداً، واتخذ مع أنتونيلا قراراً مشتركاً بضرورة سفرها معه إلى إسبانيا، وهو ما كان فعلاً.
وأعلن الحبيبان علاقتهما بشكل رسمي عام 2009، بعد أن أصبحا أبوين لنجلهما الأكبر "تياغو"، وبعد حب عنيف ومواعدة استمرت لثمانية أعوام قرر الثنائي إعلان زواجهما بشكل رسمي عام 2017.
دعم دائم
عرفت أنتونيلا بكونها الداعم الأكبر لميسي، وقد بدا ذلك بكل وضوح خلال فعاليات مونديال قطر التي توج بها ميسي بطلاً للعالم.
وعبرت الزوجة المخلصة عن حبها وافتخارها بالأمر، من خلال رسالة مؤثرة وجهتها لزوجها، كتبت فيها: "لا أعرف كيف أبدأ كلماتي، يا له من فخر كبير وعظيم نشعر به تجاهك يا ميسي، شكراً لك على تعليمنا كيف نرفض الاستسلام، وأن نقاتل حتى النهاية، لقد أصبحت أخيراً بطلاً للعالم، نعلم ما عانيته لسنوات طويلة".
وختمت أنتونيلا رسالتها، التي نشرتها عبر صفحتها على "إنستغرام"، بالقول: "يا لها من لحظات رائعة، لنذهب إلى الأرجنتين أبطالاً، شكراً ميسي على هذا الإنجاز، أنت تستحق ذلك، لقد وصلت إلى هذا اللقب بعد تحديات كبيرة نجحت في التغلب عليها".