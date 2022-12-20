أنتونيلا السر الخفي وراء نجاح ميسي في كرة القدم.. صدمة ومأساة وتفاصيل تُكشف لأول مرة

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لم يكن ظهور أنتونيلا روكوزو زوجة بطل العالم، قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، خلال مونديال قطر 2022 عادياً أبداً، فقد كانت أنتونيلا الداعم الأول لزوجها في جميع المباريات التي خاضها في المونديال، بوجودها برفقة أطفالها، وتقديم التشجيع الكامل له.وبعكس زوجات عدد كبير من اللاعبين، ورغم شهرة زوجها التي تعدت كل حدود، فقد بقيت أنتونيلا بعيدةً عن وسائل الإعلام إلى حد ما، ولم تتصدر أخبارها عناوين الصحف، مثل حبيبة كريستيانو رونالدو جورجينا رودريغيز، على سبيل المثال.إلا أن وجودها في جميع مباريات مونديال قطر قلب تلك القاعدة، وسلط الأضواء بشكل كبير على السيدة الأرجنتينية التي ترافق أسطورة الأرجنتين منذ سنوات طويلة، وتعيش معه قصة حب كبيرة، تجلت كل معانيها عندما احتفل معها ميسي بالكأس على أرض الملعب.قصة حب أسطوريةتعود معرفة ميسي وأنتونيلا لأيام الطفولة، إذ اعترف اللاعب في مقابلة سابقة بأنه عرفها منذ أن كان في السابعة من عمره، إلا أن سفره إلى برشلونة منذ أن كان طفلاً تسبب بانقطاع التواصل بين الاثنين.لكن ميسي لم يستطع نسيان هذه الفتاة، فبقي على تواصل دائم معها من خلال الاتصالات الهاتفية، وهو الأمر الذي باح به بنفسه، عندما قال في مقابلة سابقة: "كنت أحادثها هاتفياً مرة في الأسبوع، ومكالمات قصيرة لأنها كانت تكلفني أموالاً كثيرة، لكن أنتونيلا كانت دائماً في عقلي".واشتعلت شرارة الحب بين الثنائي، ولم يكن النجم الأرجنتيني قد تجاوز التاسعة من عمره.لقاء آخربعد سنين طويلة، التقى الحبيبان مرة أخرى في مسقط رأسيهما روزاريو، عندما قام صديق مشترك يدعى لوكاس كاليا، الذي لعب مع ميسي في فريق شباب نيويل أولد بويز، بدعوته لتناول طعام العشاء، وكانت أنتونيلا - وهي ابنة عم هذا اللاعب - موجودة في تلك الدعوة.لكن بعد عودة ميسي إلى برشلونة مرة أخرى، قطعت العلاقة بشكل كامل، ولم يكن أيٌّ من الحبيبين يعتقد أنهما سيلتقيان مجدداً، وأيقن كل منهما أن علاقتهما انتهت بشكل كامل.