4 أسرار تجعل زوجك رجل رومانسي

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الرومانسية طبع يكون بالفطرة في الشخصية، ولكن إذا كانت شخصية الزوج تفتقر إلى الرومانسية، فإن هذا يؤدي إلى اندلاع المشاكل بين الزوجين، إلا أن هناك بعض الأسرار البسيطة التي يمكن أن تشجع الزوج على الرومانسية، ليتحول بعد فترة إلى رجل رومانسي.إذا كان زوجك ليس رومانسياً بما يكفي، فالأسرار التالية يمكن أن تجعله رجلاً رومانسياً. تابعي القراءة واستفيدي من هذه الأسرار في علاقتك بشريك حياتك.1- بادري بالرومانسيةالرجال أيضاً، حتى غير الرومانسيين، يحتاجون إلى الحصول على الرومانسية من الزوجة، عبر كلمات المجاملة والمدح والثناء، وإظهار الاهتمام والتقدير.مبادرتك بالرومانسية يكون بمثابة تشجيع للزوج على التعامل معكِ بنفس الأسلوب، ولفت نظره إلى ما يجب أن تكون عليه العلاقة بينكما.2- الإغراءبمجرد أن يشعر الزوج بالإغراء، سوف تظهر الرومانسية الكامنة داخله، لذا لا تخجلي ولا تترددي في إغراء زوجك بطرق بسيطة وراقية، مثل تعطير المنزل، إشعال الشموع الرومانسية، تشغيل الموسيقى الهادئة، وطبعاً على قمة الإغراءات يكون مظهركِ المثير ورائحتك الجذابة.3- ضعي زوجك على قمة أولوياتكانشغالك بالأطفال والمهام والمسؤوليات التي تفرضها عليكِ الأمومة، ليست مبرراً لوضع زوجك في ذيل قائمة أولوياتك على الدوام، على الأقل إنه بحاجة للشعور بأنه على قمة أولوياتك ولو ليوم واحد في الأسبوع.حاولي ترتيب مواعيدك بحيث يحصل زوجك على اهتمامك الكامل في بعض الأوقات، وخصصي له وقت يومياً ولو بضع دقائق، حتى يشعر بالاهتمام والتقدير، وحينئذِ سوف يعبر عن مشاعره تجاهك برومانسية ولطف.4- تحدثي مع زوجك عن احتياجك للرومانسيةإذا كان زوجك من الرجال الذين لا يفهمون التلميحات، فلا بأس من التواصل معه باللغة التي يفهمها. تحدثي معه بلطف وهدوء عن احتياجك للرومانسية في حياتكما معاً.اختاري الوقت المناسب للحديث عن احتياجاتك، بحيث يكون زوجك غير مرهق جسدياً أو ذهنياً، واحرصي على أن يكون المكان هادئاً، وأن تكون نبرة صوتك هادئة ورقيقة، وانتقي كلماتك بعناية حتى تتمكني من توصيل احتياجاتك دون أن يشعر زوجك أن لديه مشكلة أو أنه ليس كافياً.