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المرأة

هكذا تتخلصين من السكر الزائد في الجسم أثناء الريجيم

Lebanon 24
20-12-2022 | 16:00
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إذا اكتشفتِ أنكِ تناولت المزيد من السكريات أو الحلوى في أحد الأيام، يمكنكِ اتباع النصائح التالية للحفاظ على الريجيم:


- تناولي الأطعمة الغنية بالسكر أثناء ممارسة التمارين الرياضية: في حين أن التمرين ليس عذراً لتناول الحلويات، إلا أنه بإمكانه مساعدة جسمكِ على التخلص من هذا السكر الزائد الذي تناولتِه.
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- احتفظي بالسكر بعيداً عن قهوتكِ: يمكن للكافيين الموجود في قهوتكِ، أن يثبّط قدرة جسمك على معالجة السكر في وجبة الإفطار، وفي إحدى الدراسات المنشورة في المجلة الأميركية للتغذية السريرية، وجد باحثون أنه عندما يتناول الرجال كوباً أو كوبين من القهوة العادية، قبل ساعة من تناول الوجبة السكرية، يرتفع سكر الدم لديهم بنسبة 16% أكثر مما لو تناولوا كوباً أو كوبين من القهوة، كما يقترح الباحثون أن الكافيين يجعل خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين؛ مما يتسبب في مقاومة الأنسولين على المدى القصير؛ لذلك من الأفضل تناول القهوة من دون سكر، إذا سبق لك وتناولت الحلويات.

- تناولي المزيد من القرفة: رشّ بعض القرفة على الحلويات، يمكن أن يساعد في خفض كمية السكر في الدم؛ مما يساعدكِ على إنقاص الوزن؛ لأن جسمكِ سيواجه حالة مقاومة الأنسولين، التي تخلقها السكريات الزائدة في الحلوى.
المصدر: سيدتي
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