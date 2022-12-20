Advertisement

المرأة

تعانين من رائحة الفم الكريهة.. أي طبيب عليك مراجعته؟

Lebanon 24
20-12-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1021786-638071661739670676.jpg
Doc-P-1021786-638071661739670676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني الكثير من البشر من رائحة الفم الكريهة ويجهدون بكل الطرق الممكنة لإخفاء هذه الرائحة. هناك احتمالات عدّة لصدور هذه الرائحة وفق أخصائي أمراض الجهاز الهضمي فيودر تشرنيشوف الذي يشير إلى أن صدور هذه الرائحة يمكن أن يكون ناتجاً عن مشكلات في المعدة والمريء.
Advertisement


يقول الطبيب: "قد يكون سببها التهاب المعدة، قرحة المعدة، أو عدم انغلاق الصمام الفاصل بين المعدة والمريء، ما يؤدي إلى ارتجاع محتويات المعدة إلى المريء"، ويكمل شارحاً أن مشاكل الأسنان واللثة يمكن أن تؤدي كذلك لصدور هذه الرائحة الكريهة. 


ويمكن الإستدلال على نوع المشكلة حسب الرائحة الصادرة، فإذا كانت حمضية فذلك يشير إلى مشاكل في المعدة، أما في حال كانت تشبه رائحة السمك الفاسد، فذلك يعني أن المشاكل ناتجة من تجويف الفم والأسنان أو اللثة.


وعند صدور رائحة قريبة من البيض الفاسد، فإن ذلك يعد مؤشراً قوياً على أن المشكلة في المريء، بينما تشير رائحة الأمونيا الصادرة من الفم إلى مشاكل في الكبد والسكري.


يقول الطبيب الروسي: "عند ظهور رائحة كريهة، يجب أولا، مراجعة طبيب الأسنان، فإذا لم يكتشف أي مشكلة، يجب مراجعة أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، لأن الرائحة قد تشير إلى التهاب اللوزتين، أو التهاب الجيوب الأنفية، فإذا كان كل شيء على ما يرام، عندها يجب مراجعة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2022-12-20
14:00 | 2022-12-20
11:00 | 2022-12-20
08:00 | 2022-12-20
05:00 | 2022-12-20
02:00 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website