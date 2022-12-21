Advertisement

المرأة

راقصة شهيرة تقدم نصائح إلى السيدات لإنقاص الوزن: "اللي ميعرفش يعمل رياضة يرقص"

Lebanon 24
21-12-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1021866-638072054825824640.jpg
Doc-P-1021866-638072054825824640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 وجّهت الفنانة والراقصة دينا نصائح الى السيدات من أجل خسارة الوزن والحفاظ على رشاقتهن.

وقالت دينا خلال لقاء لها مع برنامج "عرب وود" على هامش حضورها إحدى المناسبات الفنية، إن ممارسة الرياضة وعدم الإكثار من الأكل سيساهمان في إنقاص الوزن.
Advertisement
 
 
وأضافت: "رياضة ونقفل بوقّنا والحياة تمشي واللي ميعرفش يعمل رياضة يرقص".


وكانت دينا قد تحدثت عن خوفها من الحسد أثناء تواجدها في مهرجان "دير جيست" قائلةً: "أنا بخاف من الحسد ومش بهتم بالسوشيال ميديا إطلاقاً وكل مواقع التواصل الاجتماعي علاقتي بها ضعيفة وعندي ناس متخصصة للحاجات دي، وسنة 2022 لطيفة وعدّت بشكل جميل عقبال السنة الجاية".
 
 
وعندما سألها أحد المراسلين عن الجدل المثار حول أجر الراقصات في ليلة رأس السنة وكم يبلغ أجرها في حفلات رأس السنة، انسحبت دينا من اللقاء وسط دهشة الجميع.
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2022-12-20
16:00 | 2022-12-20
14:00 | 2022-12-20
11:00 | 2022-12-20
08:00 | 2022-12-20
05:00 | 2022-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website