راقصة شهيرة تقدم نصائح إلى السيدات لإنقاص الوزن: "اللي ميعرفش يعمل رياضة يرقص"

وجّهت الفنانة والراقصة دينا نصائح الى السيدات من أجل خسارة الوزن والحفاظ على رشاقتهن.



وقالت دينا خلال لقاء لها مع برنامج "عرب وود" على هامش حضورها إحدى المناسبات الفنية، إن ممارسة الرياضة وعدم الإكثار من الأكل سيساهمان في إنقاص الوزن.

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وأضافت: "رياضة ونقفل بوقّنا والحياة تمشي واللي ميعرفش يعمل رياضة يرقص".





وكانت دينا قد تحدثت عن خوفها من الحسد أثناء تواجدها في مهرجان "دير جيست" قائلةً: "أنا بخاف من الحسد ومش بهتم بالسوشيال ميديا إطلاقاً وكل مواقع التواصل الاجتماعي علاقتي بها ضعيفة وعندي ناس متخصصة للحاجات دي، وسنة 2022 لطيفة وعدّت بشكل جميل عقبال السنة الجاية".

وعندما سألها أحد المراسلين عن الجدل المثار حول أجر الراقصات في ليلة رأس السنة وكم يبلغ أجرها في حفلات رأس السنة، انسحبت دينا من اللقاء وسط دهشة الجميع.