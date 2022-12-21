وفاة نجمة تلفزيون الواقع وصاحبة صالون الأحجام الكبيرة بعد مضاعفات في القلب

توفيت نجمة تلفزيون الواقع "Super Sized Salon" جيمي لوبيز، عن 37 عاماً في مدينة لاس فيغاس، نتيجة إصابتها بمضاعفات في القلب نقلت على إثرها للمشفى.



وتم تأكيد الخبر عبر الصفحة الرسمية لصالون "Babydoll Beauty Couture" على إنستغرام، والذي أسسته جيمي لوبيز، حيث تأكدت وفاتها مساء الاثنين في 19 كانون الأول.

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وقد نشرت الصفحة صوراً للوبيز إلى جانب طاقم عملها، وعلّقت بما معناه: "بالنيابة عن فريق "Babydoll Beauty Couture"، نعلن بكل أسف وبألم شديد، وفاة مؤسسة الصالون ومالكته، الأسطورة جيمي لوبيز".





وأضاف البيان الذي شاركه طاقم عمل الصالون: "نطلب نيابة عن عائلة "Babydoll"، أن يتاح لنا الوقت للشفاء من هذه الخسارة المؤلمة. وسيجرى الإعلان عن مزيد من التفاصيل والترتيبات قريباً ".

وتابع البيان: "لقد عانينا من خسارة غير عادية، ونطلب الوقت والمكان لأن نحزن بسلام .. نرجو منكم المحافظة على عائلة وفريق "Babydoll" في قلوبكم وصلواتكم. نتوجّه بالشكر إلى طاقم عمل Matador Content وwe tv على دعمهم المستمر في هذا الوقت الصعب. مع خالص التقدير، فريق جيمي".

المصدر: et بالعربي