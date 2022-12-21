ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجميع بإطلالة مُثيرة بالأحمر.. والجمهور: "ايه ده" (صور)

نشرت الممثلة جيسي عبدو صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت جيسي بإطلالة مُثيرة بالأحمر، حيث ارتدت فستانا قصيرا وضيقا اختارته لحضور العرض الأول للفيلم الذي تُشارك فيه إلى جانب الفنان زياد برجي "ولا غلطة" الذي سيبدأ عرضه في دور السينما.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أشادوا بإطلالة جيسي، وعلق احدهم قائلاً:"ايه ده".

من جهتها، علقت الممثلة ماغي بو غصن على الصور وهي صديقة جيسي المقربة بالقول: " يسلملي الجمال والسحر يا حبيبتي الف مبروك والنجاح حليفك يا رب ورح نحضر الفيلم سوى".