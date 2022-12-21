فنانة شهيرة تقلد أحلام وإليسا وأنغام ونبيلة عبيد على الهواء مباشرة (فيديو)

قدمت الفنانة ميرهان حسين على الهواء مباشرة فاصلاً من فقرات تقليد نجمات الفن.

وخلال ظهورها ببرنامج "صاحبة السعادة"، بدأت ميرهان بتقليد النجمة أحلام وبعدها قلدت الفنانة اللبنانية إليسا، والفنانة أنغام، كما وعدت الفنانة إسعاد يونس بتقليدها في فيديو جديد ستقوم بنشره عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستغرام، وكانت ميرهان قد نظمت عدداً من البواريك الخاصة بكل شخصية وأعدها لها الكوافير هيثم دبور.

Advertisement







وقالت إسعاد يونس عن ضيفتها: "عندها طاقات فنية، نجمة من نجوم السينما والتليفزيون، لكن عاجبني جنانها في الفيديوهات اللي بتعملها على السوشيال ميديا خاصة تقليد الفنانات".

كما قالت ميرهان حسين: "عندي قدرة على التقاط التفاصيل، محدش شاف الموهبة دي فيا، لكن أنا اكتشفتها في نفسى، خاصة في وقت كورونا وبدأت بتقليد فيروز".