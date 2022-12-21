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المرأة

مصر.. النيابة العامة تحيل منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية

Lebanon 24
21-12-2022 | 11:00
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أمرت النيابة العامة في مصر، يوم الأربعاء، بإحالة الممثلة منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تعاطي المخدرات، على خلفية الممنوعات التي ضُبطت في حوزتها، عندما كانت عائدة إلى البلاد، في أواخر تشرين الثاني الماضي.
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وبحسب صفحة النيابة العامة المصرية في فيسبوك، فإن الدليل في واقعة منة شلبي أقيم بشهادة خمسة شهود، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة، فضلا عن نتائج فحص المعمل الكيمياوي بشأن المواد التي حجزت لدى الممثلة.

وذكر المصدر أن النيابة العامة كانت قد استكملت تحقيقاتها، بعد الاستماع إلى خمسة موظفين يعملون في مطار القاهرة الدولي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أظهر أن المضبوطات تحتوي على عنصرين مخدرين هما الحشيش والقنب.
المصدر: "سكاي نيوز
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